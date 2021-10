Alexandra Georgiana Vacaru este noul prefect al Bucureștiului / Absolventă de Drept și de Relații Internaționale Alexandra Georgiana Vacaru este noul prefect al Bucureștiului , s-a hotarât în ședința de guvern de miercuri seara. Absolventa de Drept și Relații Internaționale, cu un master la Paris, ea a ocupat mai multe poziții în aparatul guvernamental în ultimii ani.



Cine este Alexandra Georgiana Vacaru



Alexandra Georgiana Vacaru a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații Alexandru I. Cuza din Iași și este licențiata în Relații internaționale și studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. De asemenea, are un master in drept european

Sursa articol: hotnews.ro

