- Imagini inedite cu unul dintre cei mai bogați oameni din Romania! Dan Nicorescu, milionarul care face furori cu mașinile de lux pe care le deține a fost surprins de paparazzi Spynews. ro in compania unei blondine misterioase alaturi de prietenii afaceristului! Iata imaginile cu noua cucerire a milionarului!

- Este aproape imposibil sa-l gasești pe Renert Gad singur sau doar in compania altor barbați. Esteticianul vedetelor este mai mereu inconjurat de femei frumoase, iar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro sunt inca o dovada a acestui lucru.

- Incepem dimineața cu o veste bomba direct din lumea mondena. Personajul principal este chiar Bianca Dragușanu, care, ghiciți ce, a fost surprinsa in compania unui frumușel la cel mai select restaurant din Herastrau. Nu va spunem doar vorben-n vant, ci va aratam și cele mai senzaționale imagini, surprinse…

- Alexandra Dinu este o femeie superba, cu mult stil și rafinament. Cu toate astea, vedeta de la Romanii au Talent a facut o gafa majora, in plina strada. Alexandra Dinu, gest jenant in București Frumoasa blondina a fost prinsa de paparazzii Spynews in timp ce facea un gest halucinant. Fara pic de rușine…

- Alexandra Dinu este genul de vedeta care tinde spre perfecțiune, și uneori chiar pare și ea desprinsa din tot ce este mai bun și mai fara de cusur, insa, alteori, iși aduce aminte ca este om și poate fi expusa greșelii. In timpul uneia au surprins-o și paparazzi SpyNews.ro, intr-una dintre zilele caniculare…

- Au aparut zvonuri ca Adele are nou iubit. Ea a fost vazuta recent in compania unui multimilionar. Se spune ca diva se iubește cu Rich Paul (39 de ani), agentul multimilionar al sportivului american LeBron James (36 de ani). Diva, care arata senzațional dupa ce a slabit 45 de kilograme, a fost vazuta…

- Subminarea accesarii celor aproape 500 de milioane de euro din aplicația pe POIM a eșuat, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau și al ADIB (asociația primariilor și CJ, care gestioneaza serviciile de apa și canalizare).... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Adrian Sina este considerat de mulți un barbat model, avand in vedere ca reușește sa creasca șase copii și sa aiba o casnicie frumoasa cu soția lui, Anca Serea. Totuși, nimeni nu e perfect, iar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro dovedesc ca eleganța și bunele maniere nu il insoțesc uneori…