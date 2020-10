Veste neașteptata pentru unul dintre cel mai cunoscut coregrafi și dansatori de la noi. Indragitul Mihai Petre nu va mai face parte din jurații emisiunii de talente, fiind inlocuit cu Alexandra Dinu. Astfel ca Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu au o noua colega. Ce spune acesta aflați in continuare.Sezonul... The post Alexandra Dinu, noul jurat la Romanii au talent! Pe cine va inlocui superba actrița appeared first on Tabu .