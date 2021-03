Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu este una dintre cele mai in voga celebritați de la noi. Aceasta a acceptat provocarea de a fi in juriu la emisiunea Romanii au talent, de la Pro TV. Alexandra Dinu, declarații despre viața sa amoroasa Alexandra Dinu ramane insa discreta cand vine vorba despre viața personala. Aceasta…

- In ediția de vineri, 19 februarie, Feli Donose a venit pe canapeaua lui Catalin Maruța și a facut declarații neașteptate despre ultima perioada din viața ei. Artista a recunoscut ca pandemia a afectat-o și a luat decizii importante.„Ce faza nașpa am avut o vreme. Toata pandemia am zis casunt bine, dar…

- Moderatoarea emisiunii ”Acces direct”, Mirela Vaida marturisește despre viața sa personala dar și despre greșelile soțului. In cadrul unui interviu acordat pentru Click!, aceasta a povesti ce va face de Ziua Indragostiților dar și alte detalii picante. Mirela Vaida povestește despre greșelile soțului…

- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a debutat cu succes la Australian Open 2021 și a invins-o in turul I pe australianca Lizette Cabrera (23 de ani, 140 WTA), scor 6-2, 6-1. Simona Halep va juca in turul II de la Australian Open tot cu o favorita a publicului, australianca Ajla Tomljanovic (27 de ani, 72…

- Lora face ea ce face și iar reușește sa ajunga in atenția tuturor fanilor! Dupa ce a marturisit public, intr-un interviu, ca și-ar dori ca in viitor sa devina mama, iubita lui Ionuț Ghenu a dezvaluit cine a fost prima ei mare iubire! Așadar, iata ce declarații uluitoare a oferit frumoasa cantareața…

- Petre Roman și Silvia Chifiriuc traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Inainte Silviei a fost insa Mioara, femeia care i-a fost alaturi 33 de ani și i-a daruit o fiica, pe Oana Roman.

- Dupa ce Cristi Borcea a vorbit despre casniciile sale in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, a venit randul lui Petre Roman, primul premier al Romaniei postdecembriste, sa faca dezvaluiri din viața personala in fața moderatoarei de la Kanal D.Petre Roman s-a insurat prima oara la 27 de ani,…