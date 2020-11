Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți politicieni critica decizia Guvernului Orban de a inchide piețele din Romania, o masura impusa pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca aceasta masura este o greșeala, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca aceasta decizie este lipsita…

- PSD a reactionat miercuri, printr-o postare pe Facebook, in care il acuza pe Orban de faptul ca guvernul pe care il conduce a avut 6 luni la dispozitie pentru a pregati inceputul anului scolar, dar masurile luate au dus la un "haos generalizat". "Pentru Orban, absurdul nu are limite! Mai…

- Dupa mulți ani petrecuți in Italia, Alexandra Dinu, 39 de ani, a luat decizia sa revina in Romania, cel puțin pentru o perioada. Decizia a fost luata in special datorita noului rol pe care Alexandra Dinu l-a primit de la Pro TV: va face parte din juriul emisiunii Romanii au Talent, in locul lui Mihai…

- „Romanii isi dau seama cum a trecut glontul pe langa urechile economiei, pe langa Romania si realizeaza ca cu un PSD nu se poate lucra decat zdrobindu-l la vot”, a mai spus ministrul, marti seara, la Realitatea Plus. Virgil Popescu crede ca, daca motiunea ar fi trecut, „Romania ar fi fost…

- "Peste 30% dintre consumatorii romani au facut mai multe plati contactless in detrimentul numerarului", arata cele mai recente date din "Financial Pulse Survey" realizat de McKinsey & Company. Este probabil ca aceasta tendinta sa continue, mai ales ca peste 40% dintre respondenti intentioneaza sa reduca…