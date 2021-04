Stiri pe aceeasi tema

- Anuryh, celebra ispita de la „Insula iubirii”, a venit in emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars și face dezvaluiri așteptate de toata lumea. Cum a reușit sa faca bani in perioada pandemiei.

- La o luna dupa naștere, Alexandra Diaconescu a aparut pentru prima data cu fetița ei pe micile ecrane. Fosta ispita de la Insula Iubirii a avut parte de complicații la naștere și a dezvalut ca nici primele saptamani cu cea mica nu au fost ușoare. Proaspata mamica a suferit o depresie postnatala.

- Dupa ce chipul i-a fost mutilat la Clinica Starurilor, Maria Ilioiu arunca o noua bomba in showbiz. Fosta ispita de la Insula Iubirii și iubitul sau și-au spus adio. Chiar focoasa blondina a confirmat desparțirea, prin intermediul unui mesaj postat pe contul sau de Instagram.

- Este bucurie de nedescris astazi, in viața frumoasei Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii. Prima reacție a lui Madalin Mogoș, iubitul blondinei, dupa ce fosta concurenta a adus pe lume o fetița.

- Alexandra Diaconescu este in culmea fericirii. Puțin țimp o mai desparte pe tanara pana sa-și stranga fetița in brațe, deoarece fosta ispita de la „Insula Iubirii” se pregatește sa nasca din moment in moment. Iata cand va ajunge fosta iubita a lui Aurel la spital! Anunțul ei i-a bucurat pe fanii din…

- Nicoleta Dragne a decis sa le arate fanilor o fotografie cu ea din urma cu zece ani, de pe vremea cand inca nu-și facuse nicio intervenție. De altfel, fosta ipsita de la Insula Iubirii a vorbit deschis și despre operațiile estetice pe care le are.

- Nicoleta Dragne este una dintre divele care vorbește foarte des in mod public despre operațiile estetice, dar și despre cei care critica femeile care apeleaza sau nu la aceste schimbari. Astfel, in aceste condiții, fosta ispita de la ”Insula Iubirii” a avut o reacție neașteptata la adresa Lidiei Buble,…