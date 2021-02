Alexandra Diaconescu este in culmea fericirii. Puțin țimp o mai desparte pe tanara pana sa-și stranga fetița in brațe, deoarece fosta ispita de la „Insula Iubirii” se pregatește sa nasca din moment in moment. Iata cand va ajunge fosta iubita a lui Aurel la spital! Anunțul ei i-a bucurat pe fanii din mediul online!