Stiri pe aceeasi tema

- Karmen Simionescu a ajuns ținta criticilor pe rețelele de socializare, dupa ce vedeta și-ar fi editat prea mult o fotografie. Iata ce au spus internauții despre imaginea controversata cu fiica lui Adrian Minune!

- Alexandra de la Insula Iubirii este in culmea fericirii! Fosta ispita le-a dezvaluit de curand fanilor ca este insarcinata. Din pacate, tanara a marturisit ca se confrunta și cu unele probleme. Iata despre ce este vorba, dar și mai important, cand urmeaza sa nasca!

- Daca pana acum fanii o adorau, Cleopatra Stratan a ajuns de aceasta data ținta criticilor dure de pe Internet. Internauții nu s-au mai abținut și au pus-o la zid, iar reacția artistei nu a intarziat sa apara.

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, cu care a participat la Insula Iubirii traiește unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Tanara a anunțat ca este insarcinata, prin intermediul mai multor fotografii realizate langa bradul de Craciun.

- Alexandra Diaconescu, fosta iubita a lui Aurel de la Insula Iubirii, va deveni mama. Dupa desparțirea de acesta, tanara și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Acum, cei doi urmeaza sa devina parinți de fetița.„Niciodata sa nu-i spui unei femei ca nu poate s-o faca. Uneia, care a dansat cu doua…

- Bucurie mare in familia ”Insula Iubirii”. Alexandra Diaconescu, focoasa ispita a celebrului show, este insarcinata! Fosta iubita a lui Aurel va avea o fetița! Primele declarații ale blondinei, dupa ce a pierdut prima sarcina și a renascut!

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.

- Mirela Banias, fosta concurenta de la ”Insula Iubrii” a ramas un personaj foarte controversat dupa ieșirea din competiția de la Antena 1, insa iata ca deși mereu apare in haine și locații scumpe, acum vedeta e pregatita sa-și doneze ținutele in scop umanitar!