Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Concurache are 50 de ani și este de profesie jurist, dar adevarata sa pasiune este muzica. Dupa ce a vazut pe cineva cu o chitara in mana, dorința de a face muzica toata viața s-a impamantenit in inima sa.

- O apariție inca de la primii pași pe scena X Factor! Lakeetra Knowles i-a uimit pe cei patru jurați cu povestea de viața, dar și cu vocea sa de milioane, noteaza click.ro. Crescuta in Statele Unite ale Americii, Lakeetra Knowles a inceput sa cante in biserica, inca din copilarie, insa viața și iubirea…

- Italian, stabilit in Londra și atras de Romania, Kalon Rae este un muzician experimentat care va urca in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, pe scena X Factor cu scopul de a-și obține un loc in echipa D...

- Ca și mulți alți concurenți, Marina Vlad a cantat de mica. A urcat și pe podiumurile de prezentare, a facut parte și din trupe. Dar avea nevoie de o confirmare, așa ca a venit la ”X Factor” pentru a se ”bucura de moment”, așa cum spune ea. ”Jurații sunt cei mai frumoși oameni!”

- Andrada Precup le-a avut pe toate pe scena X Factor. Jurații nu au rezistat prea mult pe scaune dupa ce a inceput sa cante piesa "Proud Mary" la preselecțiile celui mai tare show de talente din 2020, ba chiar au rasplatit-o cu 4 de DA pentru prestația ei.

- Cea de-a doua editie a celui mai nou sezon X Factor, difuzata vineri seara, intre orele 20.30-23.05, la Antena 1, a fost lider de audiența, atat la nivelul intregului public din mediul urban, cat si la nivel național.

- Jurații X Factor au inceput sezonul noua in forța dupa ce o serie de modificari i-au forțat sa scoata strategiile la iveala, insa cand lupta parea ca devine incrancenata, o concurenta le-a oferit o importanta lecție de viața.

- Reveniți pe scena X Factor in sezonul 9, prezentatorii Razvan Simion și Dani Oțil au gasit o atmosfera complet diferita fața de ceea ce erau obișnuiți, insa in ciuda restricțiilor impuse de masurile de siguranța, nimic nu i-a impiedicat sa se conecteze la emoțiile concurenților pe care i-au avut in…