- In perioada 13-16 iunie, stațiunea Costinești a gazduit Campionatul Național de lupte pe Plaja, destinat sportivilor din categoriile U17, U20 și Seniori. Evenimentul a reunit cei mai buni luptatori din țara, oferind o competiție intensa și plina de adrenalina. Clubul Sportiv Municipal Targoviște a fost…

- REȘIȚA – La finalul Campionatului Național de lupte pe plaja, Reșița a reușit sa califice doi sportivi la Campionatul European ce se va desfașura la Timișoara! De asemenea, la U13, Andrada Dința și-a pastrat și in 2024 titlul de campioana naționala la lupte pe plaja, titlu ce-l obține de cinci ani…

- La intrecerile nationale desfasurate la Costinesti, in judetul Constanta, au participat peste 800 de sportivi, reprezentand cele mai puternice cluburi din tara. Rezultate foarte bune obtinute de echipa de lupte a CS Victoria Cumpana la Campionatul National de Lupte Aptitudini Specifice juniori mici…

- Sportivul Cosmin Podar, reprezentand Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, a obținut titlul de campion național la lupte pe plaja in categoria +90 de kg. Competiția a avut loc pe plaja din Costinești, unde Cosmin a reușit sa se impuna intr-o confruntare acerba impotriva a 16 concurenți. Atmosfera…

- Pe plaja „Obelisc” din Costinești s-au desfașurat in perioada 10-16 iunie, intrecerile din cadrul Campionatului Național de lupte pe plaja. CSM Constanța s-a prezentat cu un lot valoros, care a caștigat 8 medalii, dintre care patru de aur, doua de argint și doua de bronz.La seniori s-au dovedit a fi…

- Sportivii sectiei de lupte a CS Farul Constanta, insotiti de antrenorul Gheorghe Grigore, au participat la Campionatul National de Lupte pe Plaja, desfasurat la Costinesti, in judetul Constanta, obtinand rezultate deosebite:Locul I Eduard Iasar Babi ndash; categoria 40 kg, juniori 4Locul II Gean Ali…

- Comportari tot mai bune pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național Individual de lupte pe plaja pentru juniori 4 și U15. Dupa Florin Rudaru, un alt luptator al clubului targoviștean a reușit urcarea pe podiumul de premiere, dupa ce a avut parte de o evoluție…

- Dupa ce anul trecut in Parcul Rozelor au avut loc Europenele de volei pe plaja U23, si in acest an, acelasi loc cu multa simbolistica pentru timisoreni va fi in centrul atentiei. Federația Romana de Lupte va organiza in perioada 18-21 iulie 2024 Campionatul European de Lupte pe Plaja (U15, U17, U20)…