- Andrei Burca (31 ani), stopper-ul echipei naționale, ar putea prinde transferul carierei, imediat dupa Campionatul European din Germania. Conform informațiilor din presa turca, acesta este pe lista celor de la Trabzonspor, trupa ce a inregimentat zilele trecute un alt internațional roman, Denis Draguș.…

- Deși are un nume strain, John Smith (46 de ani) este roman get-beget! A devenit cunoscut dupa ce anul trecut a organizat doua gale sportive importante in Marea Britanie, unde s-a stabilit de aproape 20 de ani.

- Politistii de frontiera din cadul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit in cadrul unei actiuni si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism de lux, care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. In ziua de 18 mai a.c, in jurul orei…

- “Am vazut o țara in razboi și chiar imi doream sa fac ceva” – Astfel a inceput calatoria care l-a purtat pe Alex Craiu, voluntar roman in Ucraina, dintr-o bucatarie improvizata intr-un subsol din Harkov pana in inima Kievului luminat de rachete și pana la o aruncatura de baț de granița cu Rusia. Voluntarul…

- Ministrul de Externe Luminița Odobescu a participat marți,, prin video-conferința, la reuniunea extraordinara a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE. Ministrul roman a subliniat importanța coordonarii cu SUA, Marea Britanie și partener