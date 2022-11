Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a oferit detalii emoționante despre nunta fiului ei. Ce a spus bioenergoterapeuta despre marele eveniment. Unde a avut loc casatoria tinerilor indragostiți, dar și de cat timp a fost programata.

- Buchetul de mireasa este una dintre cele mai importante parți ale look-ului tau din ziua nunții, așa ca este important sa alegi un buchet care sa iți reflecte stilul și personalitatea. Il poți folosi pentru a-ți lasa personalitatea sa straluceasca sau poți pastra lucrurile simple și elegante cu un aspect…

- Astazi are loc un eveniment important in viața lui Armin Nicoara și a soției lui, Claudia Puican, asta pentru ca au spus marele „DA”, iar acum se distreaza din plin la petrecere. Ei bine, pentru aceasta zi, partenera artistului i-a facut o surpriza mare și a invitat pe cineva special.

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Florin Popa. Aceștia au impreuna o fetița in varsta de un an. Dupa ce, in urma cu puțin timp, au facut cununia, cei doi se gandesc și la nunta. Ce declarații a facut artista, dar și cand va avea loc mare eveniment.

- Ana Baniciu se pregatește intens de nunta cu logodnicul sau, Edy Kovacs. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca anul viitor, iar artista a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, noi detalii despre nunta. Iata unde va avea loc marele eveniment din viața lor!

- Larisa Udila radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca peste cateva zile iși va creștina micuțul. Fanii au fost curioși sa afle daca nunta brunetei cu soțul ei, Alexandru Ogica, va avea loc in aceeași zi. Iata ce a marturisit vedeta pe rețelele de socializare!