Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mațan a incheiat sezonul in MLS, și-a dus iubita, de ziua ei, in Seychelles, deschizand ediția de paradis a sarbatorilor de iarna. Tot acolo, fostul fotbalist de la Viitorul a cerut-o in casatorie pe Elena, femeia care ii e alaturi de mai mulți ani. Alexandru Mațan, 22 de ani, a dat startul sezonului…

- Elena Gheorghe este pur și simplu daramata de durere! Chiar in preajma Sarbatorilor de Iarna, una dintre cele mai importante persoane din viața ei și anume bunica ei s-a stins din viața, din nefericire, in aceasta dimineața. Iata ce mesaj emoționant a postat artista pe rețelele de socializare!

- Pe canalul video al lui Ion au aparut și o filmare realizata cu puțin timp inaintea ddecesului, in care barbatul pare sa fie in stare avansata de ebrietate.Ion Șmecherul a devenit cunoscut dupa ce a aparut pe canalul video al lui Culita Sterp, iar apoi clipurile in care era prezent ca "Ion Șmecherul"…

- Spectacol de decorațiuni și luminițe la Casa Alba cu ocazia sarbatorilor de iarna. Holurile reședinței prezidențiale sunt infrumusețate de tocmai 41 de brazi, fiecare impodobit intr-un stil aparte.

- Durere uriașa astazi pentru toți cei care au cunoscut-o pe Antonia sau au aflat cazul morții sale tragice de la televizor. Fetița de doar 4 ani, ucisa și incendiata de tatal vitreg, a fost inmormantata. Imagini sfașietoare cu sicriul alb in care i-a fost depus trupul fara viața.

- Petrica Mițu Stoian a fost condus azi pe ultimul drum. Mii de oameni au fost alaturi familiei in doliu și colegilor de breasla ce il plang pe regretatul artist. Petrica Mițu Stoian, condus pe ultimul drum de apropiați: imagini sfașietoare Craiova e in doliu! Marele artist Petrica Mițu Stoian a fost…

- Atenționarea Directoratului Național de Securitate Cibernetica: in perioada reducerilor de Black Friday și a sarbatorilor de iarna, atacatorii iși intensifica tentativele de fraudare! De obicei, in fiecare an, in perioada reducerilor de #BlackFriday și a sarbatorilor de iarna, atacatorii iși intensifica…

- La o zi distanța de la nunta sa cu Laura, Cristi a murit intr-un accident rutier grav ce a avut loc in Botoșani. Astazi barbatul de 28 de ani a fost inmormantat sub privire indurerate ale familiei și ale tuturor celor care acum cateva zile se bucurau de petrecerea evenimentului lor.