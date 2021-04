Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat, iar una se afla in stare grava la spital. Șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului, derapand de pe traseu și tamponandu-se intr-un copac de pe marginea drumului. Totul s-a intamplat astazi, 15 aprilie,…

- Un accident grav a avut loc duminica dupa-amiaza in Filipești, județul Bacau, acolo unde doua mașini s-au izbit violent, in urma impactului devastator pierzandu-și viața trei persoane, iar alte doua fiind in stare grava. Cine sunt cele trei persoane decedate Tragedie imensa in satul Filipești, acolo…

- Accidentul s-a petrecut, duminica seara, in localitatea bacauana Filipești, de pe drumul național DN 2. Trei persoane au murit, iar alte doua persoane, au ajuns in stare grava la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe au ajuns la fața locului,…

- O dubița care circula pe DN 66A, in zona Izvoare de pe raza localitații Vulcan, a ieșit de pe șosea și s-a infipt intr-un stalp de... The post Accident teribil in vestul țarii: un tanar a murit, altul a ajuns in stare foarte grava la spital appeared first on Renasterea banateana .

- In viața exista mereu un nou inceput, ne explica Nelu Ploieșteanu in urma cu doi ani, dupa moartea fiului. In luna februarie a lui 2019 s-a retras in munți, dand agitația Capitalei pentru Slanic Moldova. Liniștea nu a durat prea mult. Celebrul lautar a contractat COVID-19, iar in aceste momente este…

- Doua femei de 23, respectiv 34 de ani, pasagere intr-un autoturism, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN 6, pe raza orasului Mihailesti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres. "In aceasta dimineata (luni dimineata…

- Bebelusul in varsta de o luna si jumatate care a intrat in stop cardio-respirator duminica, 31 ianuarie, in timp ce era botezat la o biserica din Suceava, a murit luni dimineata, 1 februarie.

- Un accident teribil a avut loc in cursul zilei de ieri pe DN 52, județul Teleorman, la ieșirea din orașul Alexandria spre Furculești. In urma evenimentului tragic, mai multe persoane și-au pierdut viața, iar o tanara se lupta intre viața și moarte. A fost nevoie de intervenția rapida a unui elicopter…