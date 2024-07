Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul desemnat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a vorbit intr-un interviu pentru tribuna.md despre decizia de a participa la alegeri. „Cred ca rolul șefului statului consta tocmai in a gasi și a susține o agenda comuna, constructiva pentru toata lumea, de a oferi…

- Fostul Procuror General, Alexandr Stoianoglo, susține ca prin decizia de a candida la funcția de președinte al Republicii Moldova „a acceptat sa se implice intr-o activitate dificila”. „Acum nu e loc pentru orgolii și ambiții, exista doar responsabilitate și conștientizarea complexitații sarcinilor…

- Presa din Olanda analizeaza „la sange” prima reprezentativa a Romaniei inaintea partidei din optimile de finala ale Campionatului European. Fazele fixe ale trupei lui Edi Iordanescu au fost disecate de batavi, concluzia fiind una interesanta: „Tricolorii” au o tactica „cruyffiana”. Disputa cu Olanda…

- In nordul Moldovei, in satul Hasnașenii Mari, raionul Drochia, are loc Festivalul Placintelor. Dupa cum a remarcat Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și președinte al Partidului Socialiștilor, care l-a vizitat, astfel de evenimente promoveaza nu doar delicioasele bucate moldovenești,…

- Șefa statului, Maia Sandu, va avea o intrevedere, miercuri, 29 mai, cu Secretarul de stat american, Antony Blinken, care efectueaza o vizita la Chișinau. Președinta Maia Sandu va discuta cu secretarul Blinken despre sprijinul Statelor Unite pentru modernizarea Republicii Moldova: dezvoltarea economica,…

- Radu Dragușin (22 de ani), stoperul lui Tottenham, și-a egalat recordul negativ de la Sampdoria din toamna lui 2021, cu 6 meciuri la rand ca rezerva nefolosita. Presa londoneza scrie ca „romanul ar putea sa plece, dupa ce s-a trezit ca joaca un rol secundar la Spurs”. Speranțele ca Radu Dragușin sa…

- Cel mai longeviv prim-ministrul al Republicii Moldova, Vasile Tarlev, ar putea candida, in toamna, la funcția de șef al statului. Potrivit lui Tarlev, o decizie clara in acest sens deocamdata nu a fost luata, insa daca formațiunea politica din care face parte va lua o astfel de hotarire, atunci acesta…

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…