Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Dragalin nu putea fi admisa la concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție (PA), pentru ca nu are studiile necesare, iar Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu este in drept sa se pronunțe pe seama echivalarii diplomei de studii. Aceasta concluzie figureaza intr-un document…

- Daca ești beat și ai provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane nu vei mai putea ocoli inchisoarea. Este vorba despre un proiect de lege prin care se elimina posibilitatea suspendarii executarii pedepsei cu inchisoarea in cazul celor care au consumat alcool sau droguri sau nu dețin…

- Sesizarea parvenita in adresa Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și a Procuraturii Generale (PG) pe numele șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a fost semnata de doi deputați din Fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS). Este vorba de deputata…

- Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, vrea sa fie conducatorul „DNA-ului” moldovenesc, in cazul in care instituția pe care o conduce va fi comasata cu Centrul Național Anticorupție (CNA), scrie Ziarul Național . „Eu cred ca, daca ar fi comasate aceste doua instituții și…

- Avocatul Igor Hlopețchi a adresat o sesizare Directorului Centrului Național Anticorupție (CNA) Iulian Rusu, in privința Procurorului șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin. "Solicit in mod respectuos pornirea procesului contravențional in privința cet. Dragalin Veronica, care ocupa…

- Procesul de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana va dura mulți, mulți ani, deoarece "cind Moldova va incepe procesul de negocieri, vor incepe discuțiile pe fiecare punct – ați facut–nu ați facut." O astfel de opinie a exprimata expertul independent, fostul viceprim-ministru,…

- Este vorba de satul Ghidigeni, din nordul județului Galați, unde traia renumita familie Chrissoveloni, cu care Regina Maria avea legaturi stranse de prietenie. In anii de razboi, Regina si-a lasat copiii la Palatul Ghidigeni, care exista inca, deși se afla in stare de degradare

- Mihai Ivanov a demisionat din funcția de adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a scris o cerere in acest sens vineri, 14 aprilie, insa a solicitat exercitarea in continuare a funcției de procuror in cadrul Procuraturii Anticorupție.