Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, l-a invins pe rusul Daniil Medvedev, locul 4 ATP, scor 7-6 (5), 6-4, luni, in faza grupelor la Turneul Campionilor de la Londra, potrivit news.ro.

- Turneul Campionilor 2019 se desfașoara la Londra incepand de duminica. La dublu, il avem in competiție pe Horia Tecau. Turneu de simpluGrupa A - ”Andre Agassi”Rafael Nadal (Spania, 1 WTA), Daniil Medvedev (Rusia, 4), Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) și Alexander Zverev (Germania, 7). Luni, 11 noiembrie…

- * Sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer vor juca in aceeasi grupa la Turneul Campionilor, la Londra, conform tragerii la sorti care a avut loc marti. La simplu, in grupa Bjorn Borg, alaturi de Djokovic si Federer se vor afla si austriacul Dominic Thiem si italianul Matteo Berrettini. Din…

- Turneul Campionilor se desfașoara in perioada 10-17 noiembrie, iar cu cateva zile inaintea primului meci din faza grupelor, s-au stabilit componențele acestora, anunța MEDIAFAX.Rafael Nadal, numarul 1 ATP, a fost repartizat in ”Grupa Andre Agassi”, in timp ce Novak Djokovic (2 ATP) și Roger…

- Eliminat în primul tur la Basel, Marius Copil nu a reușit sa își apere punctele câștigate anul trecut, când a ajuns în finala, coborând astfel 74 de poziții în clasamentul ATP. Românul se afla acum pe locul 156, fiind în afara Top 100 ATP pentru…