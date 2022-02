Stiri pe aceeasi tema

- Lumea tenisului e socata pe masura ce apar noi imagini cu circul oribil pe care l-a provocat Alexander Zverev, in timpul unui meci de dublu, in noaptea de marti spre miercuri. Zverev a fost aruncat in afara competitiei de organizatori. Zverev a lovit, in mod repetat, scaunul arbitrului cu racheta sa.…

