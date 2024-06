Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica l-a criticat pe Edi Iordanescu, atunci cand a vazut echipa de start a Romaniei pentru amicalul cu Bulgaria (0-0). Oficialul campioanei sustine ca in primul 11 al tricolorilor ar fi meritat sa se afle capitanul campioanei, Darius Olaru, si golgheterul campionatului, Florinel Coman. Cei doi…

- Echipa nationala de minifotbal a Romaniei a invins duminica, la Sarajevo, scor 5-2, nationala Poloniei, in cadrul grupei D a Campionatului European de minifotbal 2024. Karol Bienas a deschis scorul pentru Polonia, in minutul 8. Romania a egalat in minutul 20, prin Dragos Nitu. Romania a invins Polonia…

- Suedia – Finlanda 2-1 și SUA – Cehia 0-1 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Fazele finale ale Campionatului Mondial de Hochei sunt live in AntenaPLAY! Campionatul Mondial de hochei din Cehia a ajuns la fazele eliminatorii. Marea finala va avea loc duminica, de la ora 21:20. Aceasta este a 87-a editie…

- Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e transmis in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45! Olandezul Max Verstappen va pleca din pole-position in cursa de la Imola. In calificarile pentru Marele Premiu de la Imola, Max Verstappen a obtinut cel mai bun timp: 1:14.746. Olandezul i-a…

- Florinel Coman a dat dedicații pe banda rulanta la petrecerea de titlu a FCSB-ului. Jucatorii roș-albaștri au petrecut pana in zori la un club de fițe din București, dupa ce au defilat cu trofeul prin București. FCSB a primit trofeul de campioana pe Arena Naționala, dupa duelul cu CFR Cluj. Stadionul…

- Hugo Calderano – Liang Jingkun LIVE VIDEO. Hugo Calderano si Liang Jingkun se intalnesc in finala WTT Champions Incheon 2024, ce se va desfasura duminica, de la ora 12:00, exclusiv in AntenPLAY. Calderano este marea surpriza a turneului din Coreea de Sud. Brazilianul a trecut in semifinale, cu 4-2,…

- Simona Halep nu va participa la Stuttgart, turneu care va avea loc in perioada 13-21 aprilie si care face parte din categoria WTA 500. La turneele din aceasta categorie, organizatorii pot acorda doar 4 wildcard-uri, lucru pe care l-au facut deja. Simona Halep nu se regaseste pe lista jucatoarelor care…

- Cum a ajuns Kylian Mbappe in mijlocul unui scandal intre Real Madrid și naționala Franței. Superstarul este in centrul unei noi controverse, generate de aceasta data de oficialii de pe Bernabeu. Clubul spaniol Real Madrid a trimis o scrisoare Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) pentru a o avertiza ca…