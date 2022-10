Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 78 de ani, Van der Bellen, fost lider al Verzilor, a obtinut 54,6% din voturi, potrivit unui sondaj realizat de institutul SORA pentru radioteleviziunea publica austriaca ORF, informeaza AFP, Reuters și Agerpres . In condițiile in care obține peste 50 % inca din primul tur, presedintele…

- Piercinguri, tatuaje și blugi gauriți - așa arata „candidatul berii” la alegerile prezidențiale din Austria. Cantarețul punk Dominik Wlazny spera sa-i atraga pe acei alegatori - deloc puțini - care s-au saturat de oferta politica tradiționala. Fondator al „Partidului Berii”, artistul punk - Marco Pogo,…

- Presedintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv in vederea implementarii unui nou cadru pentru a proteja confidentialitatea datelor cu caracter personal partajate intre SUA si Europa, a anuntat vineri Casa Alba, transmite Reuters, preluat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala in urma sinuciderii unui medic care a primit amenintari cu moartea din partea unor militanti anti-vaccin si adepti ai teoriei conspiratiei legate de pandemia de coronavirus, relateaza sambata Reuters."Sa punem capat acestei intimidari si a aparitiei…

