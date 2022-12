Alexander Novak: Rusia ar putea reduce producţia de petrol cu 5%-7% la începutul lui 2023 Detaliind pentru prima data raspunsul Rusiei la plafoanele de pret introduse de Occident cu privire la invadarea Ucrainei de catre Moscova, Novak a spus ca reducerile ar putea ajunge la 500.000-700.000 de barili pe zi (bpd). El a mai aratat ca, in ciuda eforturilor Europei de a reduce dependenta de petrolul si gazele rusesti, exporturile de energie din Rusia sunt solicitate la nivel mondial, iar Moscova si-a diversificat cumparatorii. Novak a afirmat ca ar fi dificil sa se asigure dezvoltarea economica globala fara energia rusa si a prezis posibile deficite de gaze in Europa, care a introdus restrictii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traderii au spus ca Rusia nu a reusit sa redirectioneze pe deplin exporturile de petrol Urals din Europa catre alte piete, in special India si China, si ca a avut probleme sa gaseasca suficiente nave potrivite. Conform datelor traderilor si calculelor facute de Reuters, exporturile de petrol Urals din…

- In timpul perchezițiilor facute in locuința suspectului ar fi fost gasite un detector de semnale folosit pentru depistarea dispozitivelor de ascultare și a camerelor ascunse, mai multe telefoane mobile, laptopuri și tablete.Anchetatorii din Austria au declarat ca barbatul avea și pregatire militara…

- "Un lucru s-a schimbat pentru moment: Rusia a incetat sa mai ameninte ca va folosi arme nucleare", a declarat Olaf Scholz intr-un interviu acordat grupului german de media Funke si jurnalului Ouest France. El vede acest lucru ca o consecinta a faptului ca comunitatea internationala, inclusiv China,…

- Rusia este cel mai mare producator de titan, un metal strategic apreciat pentru rezistenta sa in raport cu greutatea. Metalul este folosit in principal in motoarele de avioane si trenurile de aterizare pentru avioane mari. “Suntem in proces de decuplare de Rusia cand vine vorba de titan. Va fi o chestiune…

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- ”Succele industriale” ale Iranului ”nu se limiteaza la domeniul rachetelor si dronelor”, a subliniat duminica directorul executiv al companiei iraniene gazifere Iranian Gas Engineering and Development Company. ”In prezent, 85% dintre instalatiile si echipamentele de care are nevoie industria gazelor…

- Rusia nu a primit suficiente voturi pentru a ramane in consiliul de conducere al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), care reuneste 36 de natiuni, in timpul adunarii agentiei care se va desfasura pana pe 7 octombrie la Montreal. Rezultatele votului au declansat sambata o revizuire procedurala,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 216. Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia. Votul a avut loc pe parcursul a cinci zile in patru regiuni – Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson –…