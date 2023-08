Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Presedintele Vladimir Putin nu incearca sa impinga Belarusul sa intre in razboiul din Ucraina, a declarat joi presedintele Aleksandr Lukasenko, intr-un interviu online publicat citat de Reuters. „Daca voi, ucrainenii, nu treceti granita noastra, nu vom participa niciodata la acest razboi”, spune dictatorul…

- O noua imagine din satelit de inalta rezoluție obținuta de BBC dezvaluie sute de noi structuri asemanatoare unor corturi in locul unei presupuse tabere Wagner din Belarus. Acest lucru vine in urma unui acord de relocare a mercenarilor Wagner și a controversatului lor lider, Evgheni Prigojin, in Belarus,…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat ca orice tulburari interne din Rusia afecteaza in mod inevitabil securitatea statelor vecine. El a facut aceasta declarație dupa reuniunea de duminica a Consiliului de Securitate. Dupa cum a remarcat Nausseda, regimul rus și-a aratat vulnerabilitatea…

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat indoiala ca subiectul remanierilor din Ministerul Apararii al Federației Ruse a fost discutat in timpul contactelor președinților Federației Ruse și Belarusului, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, in legatura cu revolta…

- Avioanele vor fi insoțite de peste doua mii de militari, care se vor pregati in cadrul acestui exercițiu de contracarare a atacurilor Rusiei. Antrenamentele vor avea loc in perioada 12-23 iunie.Exercițiul va fi condus de Germania și se va desfașura atat in aceasta țara, dar și in Republica Ceha, Estonia,…