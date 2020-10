Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis s-a aratat preocupat de soarta romanilor stabiliti in Regatul Unit si, din acest motiv doreste un acord care sa garanteze un parteneriat solid intre cele doua state. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania isi doreste un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit,…

- Radu Mazare a fost extradat ilegal din Madagascar in Romania, in luna mai a anului trecut si trebuie retrimis in insula din estul Africii. Este decizia definitiva luata de Tribunalul Antananarivo dupa ce fostul primar al Constantei a atacat in instanta decizia autoritatilor din Madagascar de a-l repatria,…

- Peste 600.000 de romani au aplicat pe platforma EU Settlement Scheme – EUSS pentru noul statut de rezident in Marea Britanie pana la data de 30 iunie, a declarat marti Iulian Pasniciuc, manager in cadrul EY Romania. „Conform statisticilor publicate de UK Home Office la 30 iunie 2020, dintr-un total…

- Doisprezece barbati, toti cetateni romani, care formau o retea de hoti ce a furat carti vechi de mare valoare, au fost condamnati in Regatul Unit si incarcerati, a anuntat vineri politia britanica, relateaza Agerpres.Tribunalul din Kingstown (sud-vestul Londrei) a pronuntat joi si vineri pedepse de…

- A cincea intalnire a factorilor interesați din regiunea Maramureș s-a desfașurat in sala Bogdan Voda a Consiliului Județean Maramureș, in cadrul proiectului “Reduces – Regandirea Dezvoltarii Durabile in Regiuni Europene Utilizand Modele de Afaceri ale Economiei Circulare”, la mijlocul lunii curente.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins un recurs al lui Sebastian Cucos, prin care fostul sef din Jandarmerie cerea sesizarea Curtii Constitutionale pentru un articol din Codul de procedura...

- 11 noi tari au fost incluse in lista statelor pentru care permisele auto pot fi preschimbate in Romania fara examen. Printre acestea se numara si Marea Britanie.Ordinul MAI nr. 128/2020, publicat in Monitorul Oficial, include 11 noi state in lista tarilor emitente de permise de conducere nationale ce…