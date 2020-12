Alexadru Rafila a votat: Trebuie să scoatem țara din criza economică Candidatul PSD la alegerile parlamentare, Alexandru Rafila, a votat in jurul orei 9.30. „Cred ca cel mai important este ca oamenii sa voteze pentru profesionalism. (…)Nu cred ca demagogia și festivismul iși au locul. Trebuie sa scoatem țara din criza economica actuala și sa ajungem ca sistemul de sanatate sa evolueze. A fost o campanie neobișnuita(…)Restricțiile nu au dus la o campanie normala(…)Pentruc ei care fac campanie este important sa interacționeze cu oamenii. Din pacate din cauza contextului epidemiologic actual nu s-a putut intampla. (…)Votul a fost la fel, opțiunea de stanga este foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

