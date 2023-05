Stiri pe aceeasi tema

- Alexa Valianatos, fosta concurenta din sezonul 4 Chefi la cuțite, a revenit in ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023. Jurații au recunoscut-o imediat și au ascultat cu atenție intreaga ei poveste.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite continua cu o poveste de viața impresionanta și o adevarata dovada de determinare și curaj. Cosmina Grigore susține și traiește un stil de viața sanatos, dupa ce viața i-a fost pusa la incercare de o boala incurabila. Concurenta a fost diagnosticata…

- Augustina Dogo a facut show la Chefi la cuțite! Concurenta le-a cantat juraților dupa ce a aflat daca le-a placut sau nu rețeta pregatita de ea. Tanara este din Republica Moldova și este interpeta de muzica populara.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Roxana Blenche, prezentatoarea show-ului culinar „Hello Chef”, de la Antena 1, a nascut. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Roxana Blenche a publicat și prima imagine cu micuța ei. Ea și partenerul ei, Catalin Bucur, au devenit parinți pentru prima data…

- Brigitta Gheorghe a cucerit publicul cu frumusețea sa și talentul deosebit in sezonul 10 Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu cum arata și cu ce se ocupa acum fosta concurenta a show-ului culinar.

- Madalina Crețan, soția regretatului rapper Nosfe, a transmis un mesaj emoționant in secțiunea de comentarii, dupa ce Gina Pistol a anunțat retragerea din televiziune. Madalina Crețan și soțul ei au participat la Chefi la cuțite, cunoscand-o personal pe vedeta TV. Iata ce a dezvaluit fosta concurenta!

- Roxana Blenche se afla intr-o perioada unica in viața ei, dupa ce a ramas insarcinata. Insa, se pare ca momentele dificile nu o ocolesc nici pe ea, astfel ca fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit public prin ce trece in aceasta perioada.