Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, 36 de ani, atacantul celor de la Inter Miami, a declarat ca vrea sa se intoarca la Newell’s Old Boys, unde a jucat pana la 13 ani, cand a plecat la Barcelona: „Intotdeauna am avut asta in cap”. Campionul mondial din 2022 nu se gandește docamdata sa agațe ghetele-n cui: „Vreau sa ma bucur…

- Continue reading Pirvu e mulțumit cu egalul, dar jucatorii il contrazic: „Trebuia sa batem azi”. Șocați de teren: „Nu ințeleg de ce ne lasa sa jucam pe terenuri d-astea” at Info real.

- Continue reading Breaking News: Becali, furios! „Olaru nu poate sa ridice mingea la 2 metri, piticanie ala de la CFR de ce poate?”. Gigi l-a sunat pe Meme și s-a luat de antrenori: „Ba, de ce nu se poate?” at Info real.

- Continue reading „E vina mea, trebuia sa tac”. Hagi iși asuma vina golului primit de Aioani de la 30 de metri. Discurs manifest: „Noi invațam, nu conteaza ca e Hagi pe banca. Nu joaca Hagi” at Info real.

- FCSB a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, intr-un derby de traditie jucat in etapa a doua a Superligii de fotbal, informeaza Agerpres.

- FCSB a invins Dinamo cu 2-1, in etapa #2 din Superliga. Reușitele le-au aparținut lui Coman (30) și Olaru (35), respectiv Gregorio (83). Iata cateva detalii de la partida jucata pe stadionul „Arcul de Triumf”, in fața a 6.100 de spectatori: 1. Ahmed Bani s-a accidentat in prima repriza, la un duel…

- FCSB a invins-o fara drept de apel pe Dinamo, scor 2-1. Vicecampioana s-a impus din atitudine și din magia lui Coman și Olaru, insa atitudinea echipei din partea secunda și o alta eroare jenanta a lui Tarnovanu au bagat Dinamo in meci. „Cainii" au realizat prea tarziu ca pot mușca rivala. Apararea lui…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, i-a raspuns lui Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a acuzat joi ca s-a opus amanarii marelui derby, și l-a avertizat ca „va fi vuiet” la meci, ca prevede o victorie zdrobitoare a vicecampioanei. „Dinamo a spus ca nu vrea sa amane meciul, ca ne-au gasit…