Compania și-a cerut scuze pentru incident și a spus ca a facut update-urile necesare ca așa ceva sa nu se mai intample. Mama fetiței, Kristin Livadhl, a descris incidentul pe Twitter. Totul, in urma unui joc pe care fetița il juca cu mama sa, despre provocari. Metalele conduc electricitatea, iar introducerea lor in prize sub tensiune poate provoca șocuri electrice, incendii și alte daune. Ulterior, gigantul tehnologic a anunțat ca problema a fost rezolvata, iar asistentul digital Alexa a fost actualizat. ‘’De indata ce am aflat despre aceasta eroare, am luat masuri rapide pentru a o remedia’’,…