- Antonia, din ce in ce mai frumoasa. Partenera lui Alex Velea nu contenește sa-și ia fanii prin surprindere. Ultimele materiale din mediul online o infațișeaza pe cantareața intr-o ținuta senzuala. Utilizatorii n-au fost deloc zgarciți cu laudele. Complimentele au curs valuri. „Ești precum elixirul dumnezeilor”,…

- Antonia este una din cele mai apreciate artiste de la noi, iar notorietatea i-a adus sume frumoase in conturi pentru concertele pe care le are. Fanii ei au fost surprinși sa afle cat cere iubita lui Alex Velea pentru un eveniment de o ora. Una din cele mai frumoase femei de la noi nu se […] The post…

- Un lucru e cert: viața ar fi mult mai trista fara aparițiile publice ale partenerei lui Alex Velea. Superba cantareața iși innebunește admiratorii din mediul online cu pozele pe care le publica. Cel mai recent, s-a fotografiat imediat dupa duș, imaginile starnind adevarate furori in randul barbaților.…

- Nea Marin și vedetele au ajuns in Țara Oașului chiar in ziua in care se sarbatorește Sfanta Maria și nu puteau trece cu vederea ziua de nume a coregrafului. Liviu și Andrei au pus la cale o surpriza, in stilul lor caraceristic.

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Ce doi artiști au o familie frumoasa și se bucura alaturi de cei trei copii ai lor de cele mai frumoase clipe.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Alex Velea și a Antoniei, asta pentru ca micuțul lor fiu, Akim, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Fiul celor doi artiști implinește astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile speciale, atat Antonia, cat și Alex Velea au transmis cateva urari emoționante…

- Nu de puține ori, Antonia a fost ținta criticilor, lucru, care a deranjat-o pe artista și a rabufnit pe Instagram. Intr-un mesaj postat pe rețele sociale, vedeta a marturisit ca deja s-a obișnuit cu astfel de comentarii rautacioase inca de cand era in liceu.