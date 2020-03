Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 10 martie, „Asia Express”, sezonul 3, „Drumul Comorilor”, s-a clasat din nou ca lider de piața. Alex Velea și Mario Fresh au parasit competiția, la finalul celei de-a patra etape.

- Alex Velea și Mario Fresh sunt cel de-al doilea cuplu de vedete eliminat, dupa Nico și Andra. Ce s-a intamplat in ediția 13 Asia Express din 13 martie 2020? Dupa cea de-a patra etapa din Drumul Comorilor, desfașurata in Filipine, inca o echipa parasește sezonul 3 Asia Express.

- ASIA EXPRESS 1 MARTIE 2020. Cele trei echipe s-au revazut cu frumoasa Gina Pistol, ca sa afle ce surprize le rezerva jocul pentru amuleta de 1000 de euro! Cu sufletul la gura, concurenții au așteptat sa afle ce trebuie sa faca pentru a obține avantajul! „Nu trebuie sa mai chinuiți iar bivolii,…

- Alex Velea a varsat lacrimi in „Asia Express”, sezonul 3, episodul 7, in ultima misiune din cursa pentru ultima șansa, cand a ajuns in situația de le a oferi ajutor unor oameni sarmani, alaturi de coehipierul sau, Mario Fresh.

- Nu au avut prea mult noroc, ba chiar mai mult, au pierdut jumatate de ora, incercand sa explice sefului de sectie cine sunt si de ce nu au acte de identitate asupra lor. Singura fapta buna pe care Alex si Mario au facut-o in acea zi, a fost sa le ofere atchara uno detinute care se aflau dupa…

- Competiția #Magicin5 s-a terminat, iar caștigatorul, anunțat in urma contorizarii vizualizarilor de pe canalul de YouTube @catmusicromania, este Denis din echipa lui Alex Velea. Pe langa eforturile liderilor, ale concurenților și ale intregilor echipe, locul in care s-a desfașurat show-ul a fost unul…

- Alex Velea și Mario Fresh au trecut aseara prin cea mai grea incercare de pana acum, la Asia Express - Drumul Comorilor. Cei doi au fost la un pas sa plece din concurs. „Sa nu se gandeasca nimeni de acasa ca nu am facut tot din ceea ce puteam face, sau ca nu suntem motivați, sau implicați. Ne-am dorit…

- Gina Chirila, frumoasa blonda de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, insarcinata in 6 luni, a avut o saptamana grea, in care i s-a facut rau de mai multe ori. Așa ca, in gala de sambata, fostul manechin a parasit emisiunea. ”Eu, impreuna cu medicul meu, am hotarat ca e mai bine sa ma opresc aici”, a declarat…