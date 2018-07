Alex Velea si Bogdan Vladau, in carti pentru EXATLON 2! Televiziunile de mare audienta din Romania fierb dupa ce Kanal D a intrecut orice asteptare si a tinut milioane de romani cu ochii lipiti de micul ecran ca sa vada ce fac “Razboinicii” si “Faimosii”. Concursul “Exatlon” a fost lider de audienta multe seri la rand, asa ca Antena 1 si PRO TV riposteaza si, din toamna, vor difuza si ele doua show-uri pline de adrenalina, in timp ce Kanal D se pregateste pentru al doilea sezon din “Exatlon”. Antena 1 scoate la bataie “Ultimul trib”, iar PRO TV spera sa aiba succes cu “Ninja Warrior”. Cele doua formate de emisiuni se aseamana foarte mult cu “Exatlon”… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

