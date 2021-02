De aproape șapte ani, Antonia (31 de ani) formeaza un cuplu cu artistul Alex Velea (36 de ani). Perechea are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 6 și, respectiv, 4 ani. Artista mai are o fiica, Maya, in varsta de 10 ani, din primul mariaj. Alex Velea și Antonia au avut COVID-19: „Am fost din aia care la inceput nu au crezut” Recent, invitat in platoul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a dezvaluit ca el, Antonia, copiii lor și parinții lui au avut COVID-19. „Eu am fost din aia care la inceput nu au crezut, dupa m-am conformat și, intr-un final, chiar am luat. Am avut o forma ușoara.…