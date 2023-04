Stiri pe aceeasi tema

- Roxana, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, este activa in mediul online, acolo unde iși ține la curent comunitatea. Așa s-a intamplat și de aceasta data cand iubita lui Paul a postat cateva imagini dupa ce a bifat o schimbare de look.

- Claudia Patrașcanu este activ in mediul online, acolo unde iși ține la curent comunitatea cu lucrurile din viața sa. Așa s-a intamplat și de aceasta data, caci artista s-a lasat pe mana hairstylist-ului și a bifat o schimbare de look.

- Cuza de la Noaptea Tarziu nu ezita sa iși țina la curent fanii cu activitațile din viața de zi cu zi, iar, de curand, și-a surprins fanii cu o schimbare de look. Se pare ca artistul s-a lasat pe mana hairstylist-ului și este incantat de rezultat.

- Celia este adepta schimbarilor de look chiar dupa o lunga perioada de timp. Cantareața a decis sa-și schimbe culoarea parului, astfel ca s-a lasat pe mana specialiștilor și dupa o vizita in salonul de infrumusețare a ajuns la culoarea mult dorita. Iata cum arata acum Celia!

- Cristina Belciu se numara printre cele mai frumoase romance, avand și un public numeros pe rețelele de socializare. Fiind considerata și Monica Bellucci de Romania, ea și-a facut o schimbare de look, odata cu venirea primaverii.

- Romanii din majoritatea regiunilor s-au bucurat de vreme de primavara in ultimele zile, dar unii dintre ei va trebui sa imbrace din nou haine de iarna in zilele urmatoare. Specialiștii ANM au anunțat ca temperaturile sunt din nou in scadere in anumite zone din Romania.

- Astazi, 16 februarie, Lino Golden a fost implicat intr-un accident rutier grav pe Șoseaua Alexandriei, din București. Cantarețul in varsta de 25 de ani nu a acordat prioritate tramvaiului, iar acesta l-a lovit in plin, scrie stiripesurse.ro . In imaginile postate pe grupul de Facebook Info Trafic București…

- Roxana Ciuhulescu a facut o schimbare de look in acest weekend. Prezentatoarea s-a lasat pe mainile unui , iar rezultatul este pe gustul sau. Ea a optat pentru cateva șuvițe și bucle, iar chipul ii este pus in evidența.