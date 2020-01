Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea nu a putut sta deoparte de scandalul momentului in care sunt implicați Alex Velea și Abi Talent, iar imediat dupa ce a primit in direct un mesaj chiar de la "Regele YouTube", moderatorul nu s-a lasat mai prejos și a vrut sa-i transmita fenomenului rap din Romania cateva vorbe, scrie…

- "V-am dat clasa cu 8 clase, sunt rege pa' Romania... tu inca platești chiria”, acestea sunt versurile din melodia de peste 23 de milioane de viualizari canatata de Abi Talent - "Rege pa Romania". Cați bani face artistul dintr-un singur concert? Primește mai mulți bani decat Alex Velea sau Antonia?

- Anamaria Prodan este de partea lui Abi Talent. In urma conflictului acestuia cu Alex Velea și Antonia, Prodan a postat un clip pe contul sau de de Instagram in care face un anunț cu subințeles.

- Abi Talent, ”puștiul-fenomen” cu zeci de milioane de vizualizari pe Youtube este pus pe scandal. Chiar el a recunoscut-o in online, unde a lansat o serie de ironii și acuzații la adresa lui Alex Velea. Abi relatat in mai multe mesaje pe Instagram ca, zilele trecute, s-a intalnit cu Alex Velea in mall,…

- Antonia și Alex Velea se mandresc cu una dintre cele mai frumoase familii din showbizul romanesc. Toata lumea ii știe pe baiețeii lor superbi, Dominic și Akim, și pe frumoasa Maya, din casnicia anterioara a cantareței.

- Antonia a scris un mesaj sfașietor, pe care l-a urcat pe Instagram Stories. "Mor de dorul tau... @alexvelea", a scris Antonia, care a pus un emoticon care este o felina care plange. In urma cu cateva zile, vedeta a scris pe unul dintre selfie-urile sale marturisirea: "Știai ca mor de…

- Alex Velea a plecat in aventura vieții sale. Departe de Antonia, Akim și Dominic, va trebui sa supraviețuiasca provocarilor din Asia, dar cel mai important test pe care va trebui sa-l treaca este cel al dorului de familie. Imagini emotionante cu toti patru, in aeroport.