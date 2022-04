Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a oferit primele declarații, dupa ce a fost audiat de DIICOT. Ce a marturisit celebrul milionar, mai ales pentru ca locuința lui și a fratelui sau, Cobra Tate, a fost percheziționata de oamenii legii.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a facut marturisiri despre marele eveniment din viața lui și a Antoniei. Cei doi sunt intr-o relație de aproape noua ani, iar viața lor este cu adevarat minunata impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut cantarețul!

- Cu noul E-Transit, Ford Pro este pregatit sa electrifice productivitatea afacerii tale in Europa. Primele unitați au ieșit de pe linia de producție. Primele modele E-Transit sunt pregatite pentru a fi livrate din unitatea de producție Ford Otosan Golcuk din Kocaeli, Turcia. Acestea vor ajuta Ford Pro…

- Alex Velea a facut noi declarații despre mult așteptata lui nunta cu Antonia. Anterior, artsitul a anunțat ca marele eveniment va avea loc anul acesta, in 2022. Iata ce spune cantarețul acum despre data la care el și mama copiilor lui vor deveni soț și soție!

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura afiliata PwC in Romania, a asistat grupul italian Beltrame in tranzacția de preluare a activelor de productie functionale ale Combinatului de Oteluri Speciale (COS) Targoviste, aflat in insolvența.

- Primaria municipiului Radauți și Casa Municipala de Cultura au pregatit, și la debutul acestei primaveri, o surpriza de sezon doamnelor și domnișoarelor din municipiul și zona Radauți. Mai precis, sambata, 5 martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultura Radauți, orchestra condusa de ...

- Artistii plastici constanteni care isi au atelierele de creatie in strada Eminescu nr. 22 ne au invitat in acest weekend la o sarbatoare de culoare si aer primavaratic, expunand o serie de tablouri florale, in ton cu anotimpul care se apropie.Narcise, crini, orhidee, cale sau maci au populat holul central…

- Ce fost șef din SRI cerea șpaga de sute de mii de euro pentru sistemul informatic? Duța arunca bomba la Realitatea PLUS iar șefii Statului Paralel tremura.Cine a cerut dosarul de la Parchetul Constanța și de ce a fost infirmata soluția de incepere a urmaririi penale a unor martori acoperiți? Ce amestec…