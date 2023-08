Stiri pe aceeasi tema

- Randi reacționeaza in urma spectacolului facut de Gheboasa pe scena festivalului Untold 2023, asta dupa ce mai multe persoane s-au aratat deranjate de versurile cantate de artist . Iata ce spune Randi despre acest scandal!

- Ia amploare scandalul pornit in urma concertului susținut de Gheboasa pe scena UNTOLD! Cantarețul, Jandarmeria Cluj și organizatorii celebrului evenimentu au fost citați de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii care o face o ancheta in acest caz.

