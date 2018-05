Stiri pe aceeasi tema

- In afara de cei doi baieți pe care ii are cu Antonia, Alex Velea mai are inca doi fii „adoptivi”, așa cum ii numește el, Mario Fresh și Lino Golden. Cel din urma este considerat „badboy–ul” youtube-ului și se bucura de un real succes pe plan profesional, insa nici pe cel personal nu ii merge […] The…

- Unul dintre cantareții de manele este in culmea fericirii! Soția lui Razvan de la Pitești a nascut pentru a doua oara, iar artistul și-a anunțat imediat prietenii, pe rețeaua de socializare. El a facut o poza prin care și-a manifestat bucuria. Soția lui a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. La…

- Momente de bucurie pentru Alex Velea și Antonia! Zilele trecute, artistul a aflat ca a caștigat procesul de recunoaștere a paternitații lui, iar micuții Akim și Dominic vor purta numele lui de familie. Astfel, din actele copiilor va disparea numele de Castellano. In toți acești ani, artistul a trait…

- Antonia este una dintre sarbatoritele de astazi din showbiz-ul romanesc. Frumoasa artista a primit o mulțime de mesaje felicitare, dar și foarte, foarte multe surprize. Delia, una dintre prietenele sale, i-a facut o urare spectaculoasa, care face multa valva pe Internet. Iubita lui Alex Velea i-a apreciat…

- Antonia si Alex Velea reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai sudate cupluri din industria muzicala de la noi. Cei doi artisti se iubesc ca in prima zi, iar cand vine vorba de copii, sunt in stare de orice.

- Invitata in cadrul emisiunii “’Neatza cu Razvan si Dani”, Antonia s-a ținut de dezvaluiri incendiare din viața de cuplu cu tatal baieților ei. Vedeta a venit in platoul de televiziune impreuna cu Feli, Cheloo și Carla’s Dreams ca sa vorbeasca despre show-ul “The Four – Cei 4”, unde artiștii sunt jurați.…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…