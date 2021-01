Stiri pe aceeasi tema

- Pe principiul „de Craciun, fii mai bun”, sa existe oare semne de impacare intre Antonia și Lino Golden, dupa ce tanarul a fost implicat intr-un scandal monstru cu ea și Alex Velea? Celebra cantareața a postat un mesaj surprinzator pe rețelele de socializare ce i-a facut pe fani sa se intrebe daca nu…

- Mare bucurie in familia formata din Antonia și Alex Velea. Este o zi importanta pentru cei doi, lucru impartașit de cantareața cu fanii pe rețelele de socializare. „Mulțumim pentru cea mai frumoasa petrecere!” Antonia și Alex Velea, zi importanta. Copiii lor au fost in extaz Povestea de iubire dintre…

- Antonia face ce face și iar atrage toata atenția! Frumoasa cantareața „a uitat” de sutien și le-a oferit fanilor o priveliște de milioane. Mai exact, iubita lui Alex Velea și-a etalat sanii, iar piercing-ul ei a atras de departe toate privirile internauților.

- Ultima filmare publica aparuta cu Maradona a fost realizata de un vecin al argentinianului, de la periferia capitalei Buenos Aires, in momentul in care fostul mare fotbalist se intorcea acasa, dupa ce fusese externat din spital, in urma unei interventii chirurgicale pentru un hematom la cap. In imaginile…

- Dupa șapte de ani de cand s-a pronunțat divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano, in sfarșit, totul s-a incheiat! Gata cu drumurile la tribunal! Artista a facut anunțul despre nunta cu Alex Velea! Ce planuri au cei doi?

- Rivalitatea dintre Antonia și Alexia Eram face victime colaterale. Primul sacrificat a fost chiar impresarul lui Alex Velea, care a fost concediat de artist. Acesta este și impresarul artiștilor Mario Fresh și Lino Golden, cu care iubitul Antoniei nu mai comunica. Rivalitate puternica intre Antonia…