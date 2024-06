Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului, pe litoral. Este și sarbatoarea Rusaliilor, iar mulți au liber luni de la serviciu. 80.000 de turiști sunt așteptați la mare, majoritatea optand pentru Mamaia și Eforie Nord, anunța ProTV. In așteptarea weekendului de Rusalii, unii turiști…

- Andreea Balan a decis sa ingroape securea razboiului, la aproape patru ani de la desparțire de George Burcea. Dupa doi ani de lupte in instanța pentru pensia alimentara, Andreea a hotarat sa renunțe la procese și sa il ierte pe actor de datorii. Artista recunoaște ca, in conflictul cu tatal fiicelor…

- Zanni a facut noi declarații despre prietenia și colaborarea pe care a avut-o cu Alex Velea. Caștigatorul Survivor All Stars a spus ce se intampla la studioul artistului.Zannidache, candva unul dintre protejații lui Alex Velea, a vorbit recent despre ruptura care s-a produs intre ei in urma cu ceva…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in urma cu 9 ani, insa, relația lor a inceput in urma cu 11 ni, cand erau colegi la emisiunea prezentata de Gabriela. Au impreuna doua fete și formeaza unul dintre cele mai soldin showbiz. Vedeta a dezvaluit cum va petrece vacanța de vara alaturi de familia…

- Daniel Pavel se insoara și organizeaza o nunta cu o participare imensa! Deși locuiește in Austria și se afla de la inceputul anului in Republica Dominicana, unde prezinta ”Survivor All Stars” , vedeta Pro TV a ales sa se casatoreasca in Romania. Nunta cu Ana Maria Pop va avea loc pe 8 iunie și va fi…

- Ocna Șugatag, o stațiune balneoclimaterica situata in județul Maramureș, Transilvania, atrage anual mii de turiști datorita apei sale sarate și a numeroaselor atracții turistice din imprejurimi Prima atestare documentara a Ocnei Șugatag dateaza din 1355, iar celelalte sate componente, Breb, Hoteni și…

- Antonia nu a mai putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ca ea fost eliminata. Concurenta a parasit emisiunea in cadrul ediției de astazi. Momente grele la Mireasa - Capriciile Iubirii!

- Specialistii care au lucrat la programul de guvernare propus de AUR au prezentat vineri, in cadrul unui eveniment, mai multe masuri care apar in acesta. Programul este numit “Reconstruim Romania”. AUR a decis sa prezinte masuri ale programului de guvernare prin specialistii care au lucrat la implementarea…