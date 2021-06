Alex Velea, atac nou la adresa lui Cătălin Măruță: „Te-ai încadra ușor în categoria nevertebrate” Conflictul dintre Catalin Maruța și Alex Velea pare sa nu se mai termine. In ultimele zile, intre cei doi a existat un schimb de replici dure, Velea acuzandu-l pe prezentatorul de la Pro TV ca vorbește mult prea des in emisiunile sale, intr-un “context defavorabil”, despre el și Antonia. „Mi se pare ca in fiecare saptamana e macar o emisiune in care este vorba despre mine sau despre Antonia, dar intr-un context defavorabil noua. Intr-un context nașpa. (…) Nu am ce sa mai vorbesc cu el. S-a mai intamplat o data, cand chema rudele fostei mele neveste ca sa vorbeasca despre mine aiurea. Asta dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

