Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca a spus mult vrute și nevrute, acum, dupa ce a revenit pe micile ecrane, Fulgy a facut marele pas. In cadrul interviului pe care l-a acordat pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fiul Clejanilor le-a cerut iertare lui Alex Velea și Antoniei pentru tot scandalul pe care l-a creat. Mai…

- Chiar daca a trecut prin doua divorțuri, Pepe nu exclude ideea de ajunge din nou in fața altarului. Artistul este deschis și la posibilitatea de a deveni iar tata, daca partenera lui de viața iși va dori asta. Pepe a fost casatorit din 2006 pana in 2011 cu Oana Zavoranu. Un an mai tarziu s-a recasatorit…

- Elevii de clasa a VIII-a termina vineri cursurile ciclului gimnazial, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Parinții copiilor pot participa la festivitațile de sfarșit de an școlar daca sunt vaccinați anti-COVID, au test negativ sau au dovada ca au trecut prin boala, a decis joi Guvernul.…

- Primarul Clujului Emil Boc s-a incins in timpul unui interviu acordat unui post de radio local și a injurat in direct. Invitat la Napoca FM, Emil Boc s-a enervat cand a ajuns la tema neregulilor din urbanism și a menționat situația in care, intr-un imobil, mai multe locuri de parcare au fost transformate…

- Invitatul nostru de astazi la ZIUA LIVE este prof. dr. Vasile Nicoara, directorul Colegiului National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta. ZIUA LIVE poate fi urmarita site ul nostru ZIUAConstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta.Directorul Colegiului National "Mircea cel Batranldquo;, Vasile…

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Candva erau de nedesparțit, iar acum nici nu-și mai vorbesc. Alex Velea nu vrea sa-l ierte pe Lino Golden. Invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, iubitul Antoniei a declarat ca ”ciorba reincalzita nu mai are același gust” pentru el și ca nu este genul de persoana care sa ofere…