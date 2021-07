Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a cerut-o de soție pe Antonia in urma cu doar cateva zile, iar invitat in aceasta seara la Xtra Night Show artistul a marturisit cum a avut loc intreg momentul, dar și cum a reacționat partenera lui.

- Se anunța nunta mare in showbiz, asta dupa ce Alex Velea a cerut-o de soție pe Antonia. Iar daca sunteți tare curioși, iata ca artistul a și filmat momentul in care s-a pus in genunchi sa-i adrese marea intrebare. Cum a reacționat artista

- E oficial! Alex Velea(37 de ani) a cerut-o, in sfarșit, pe frumoasa Antonia (32 de ani) de soție! Cererea in casatorie s-a lasat cu declarații de iubire din partea lui Alex Velea și lacrimi din partea Antoniei. Solistul i-a oferit și inelul Antoniei, potrivit click.ro. Dupa 9 de ani relație, Alex Velea…

- Smiley a avut o prima reacție dupa ce Alex Velea a anunțat pe rețelele de socializare ca a cerut-o de soție pe Antonia dupa opt ani de relație. Artistul a avut un mesaj pentru cei doi.Astazi, de dimineața, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Cantareața nu a stat mult pe ganduri și a acceptat.…

- Alex Vleea și Antonia sunt tot mai aproape de pasul cel mare, acela de a merge impreuna spre altar. Artistul a facut public faptul ca a cerut-o in casatorie pe frumoas alui iubita și amma celor doi copii ai sai, iar raspunsul afirmativ nu a intarizat nicio secunda din partea Antoniei.

- Un teribil accident a avut loc ieri, in localitatea Miclaușeni, din județul Iași. Doua persoane, soț și soție, au murit in urma impactului fatal. Momentul coliziunii a fost surprins de o camera de bord.

- Alex Velea a fost casatorit cu Ana. O bruneta superba cu care a avut o relație frumoasa. Cei doi au divorțat la scurt timp dupa ce s-au casatorit. Ana, fosta soție a lui Alex Velea, este de negasit Ana a disparut din peisajul monden dupa ce s-a desparțit de Alex Velea. Chiar și in timpul […] The post…