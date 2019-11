Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Comorilor continua pentru concurentii din Asia Express 3. Alex Velea si Mario Fresh par a fi in forma chiar daca nu e deloc usor in Filipine si Taiwan. Adda si sotul ei... fac ce fac si dau de greu: ar prefera sa faca orice, dar sa nu mai raspunda curiosilor!

- Antonia trece printr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Alex Velea, soțul acesteia, este pleacat la filmarile pentru Asia Express, iar ea e cea care trebuie sa aiba grija acum mai mult de familie. Vedeta nu e tocmai in cele mai bune momente.

- Antonia a ajuns la spital din cauza unor probleme de sanatate. Artista s-a fotografiat cu perfuzia in mana, dar cu zamebtul pe chip. Antonia, in varsta de 30 de ani, și-a speriat fanii cu o fotografie in care aparea pe patul de spital, in timp ce avea o perfuzie in mana. Artista trece printr-o perioada…

- Cantareața Andreea Balan a avut parte de o surpriza in timpul unei ieșiri in mall cu cele doua fetițe ale sale. Artista s-a intalnit cu o alta mamica celebra din showbiz-ul romanesc, Antonia, insoțita de cei doi baieți ai ei. Andreea Balan a profitat de 7ultima zi de weekend pentru a-și scoate cele…

- Gina Pistol a transmis, pe Instagram, primul mesaj din Filipine, acolo unde se filmeaza prima etapa a emisiunii Asia Express. „Simpaticilor, au mai ramas 50 de zile”, spune Gina razand. Intrebata de reporter 50 de zile pana cand, Gina spune amuzata: „Pana cand o sa plecam acasa! Dar ramane secretul…

- Alex Velea și Mario Fresh formeaza una dintre echipele care vor lua startul in Asia Express, sezonul 3. La prima apariție tv de la anunțarea participarii in aceasta aventura, cei doi au facut declarații inedite despre cum au ajuns sa spuna da provocarii de a pleca impreuna in Filipine și Taiwan, țarile…

- Alex Velea e mereu sincer si dintr-o bucata. Artistul a acordat un interviu in care a vorbit si despre problemele de sanatate ale Antoniei. Ce a patit artista, dar si cum se descurca la gradinita cei doi copii ai lor