Alex Velea a castigat procesul cu Antonia. Iata ce s-a intamplat!

- Artistul mai are de trecut doar un hop ca el și Antonia sa devina o familie adevarata. Alex Velea se pregatește de botez, dupa ce și-a dovedit paternitatea copiilor sai in instanța, iar numele lui a fost trecut in certificatele de naștere ale acestora. Timp de aproximativ un an, Alex Velea e devenit…

- Antonia se considera o femeie implinita, atat pe plan profesional, cat și pe cel personal. Pe langa cariera de succes de care se bucura, are o familie frumoasa alaturi de Alex Velea, dar și trei copii superbi. Vedeta este urmarita și apreciata de milioane de fani, lucru care o bucura și o motiveaza…

- Momente de bucurie pentru Alex Velea și Antonia! Zilele trecute, artistul a aflat ca a caștigat procesul de recunoaștere a paternitații lui, iar micuții Akim și Dominic vor purta numele lui de familie. Astfel, din actele copiilor va disparea numele de Castellano. In toți acești ani, artistul a trait…

- Mihaela Vlasceanu, magistrat al Tribunalului Constanta, ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost trimis in judecata alaturi de Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societatilor…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…