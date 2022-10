Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Mireasa, Sebaidin și Ada au petrecut timp prețios impreuna. Cei doi concurenți progreseaza rapid intr-o posibila relație de cuplu, insa, unul dintre ei se simte puțin confuz. Blondina iși dorește sa aiba o relație cu Sebaidin, insa, el nu este prea sigur de o posibila alegere.

- Noua concurenta de la Mireasa, Ada, a avut mai multe discuții cu fetele, imediat dupa intrare ei in competiție. Inca din filmulețul de prezentare fata a spus ca i-a atras atenția un baiat „inalt și blonduț” și acum a ofeit explicații.

- Maria Roman, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 3, si caștigatoarea marelui premiu alaturi de Liviu Olteanu, și-a refacut viața și traiește acum o frumoasa poveste de iubire. Susținatorii sai au fost curioși sa afle daca ea are de cand sa se recasatoreasca, iar raspunsul nu a intarziat sa apara.

- Fetele de la Mireasa sezon 6 susțin ca iubita lui Valentin, Gabriela, e falsa și ca in Turcia s-a comportat total diferit. Ba mai mult, Miruna și Raluca au afirmat ca aceasta a incercat sa flirteze cu un barbat din staff.

- Miruna Andreea Gheorghe de la Mireasa sezonul 6 are 27 ani, este zodia Fecioara și locuiește in București. Concurenta este singura la parinți, motiv pentru care s-a obișnuit sa fie tot timpul rasfațata de persoanele din jurul sau. De altfel, tanara a marturisit ca dezvolta o relație foarte speciala…

- O mireasa, de doar 24 de ani, din Suceava, insarcinata și bolnava de COVID, externata la cerere, a murit chiar in ziua nunții sale. Tinerei i s-a facut rau chiar in timpul ceremoniei. Mirele a facut un atac de panica și a leșinat, iar ceilalți nuntași au sunat imediat la 112. Mireasa a ajuns in stop…

- O mireasa, de doar 24 de ani, din Suceava, insarcinata și bolnava de COVID, externata la cerere, a murit chiar in ziua nunții sale. Tinerei i s-a facut rau chiar in timpul ceremoniei. Mirele a facut un atac de panica și a leșinat, iar ceilalți nuntași au sunat imediat la 112. Mireasa a ajuns in stop…

- O mireasa a fost ucisa chiar in timpul nunții, dupa ce a fost impușcata in cap cu o arma de vanatoare chiar de catre una dintre rudele proaspatului ei soț, care urma o tradiție locala, potrivit Metro . Mahvash Leghaei, in varsta de 24 de ani, a decedat pe loc, iar doi dintre invitații la nunta au fost…