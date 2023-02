Stiri pe aceeasi tema

- In emisia live de Mireasa de pe 16 februarie 2023 Alex și Irina au anunțat ca nu mai formeaza un cuplu. Cei doi s-au desparțit dupa o discuție dura despre Bogdan. Toate concurentlee l-au chemat in casa pe Bogdan.

- Bogdan a intrat in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, la scurt timp dupa ce Alex și Irina au anunțat ca formeaza un cuplu. Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a declarat ca nu o judeca pe fata cu care a fost și el intr-o cunoaștere, insa a evidențiat faptul ca Alex a numit-o „falsa” in trecut.

- Bogdan a parasit competiția Mireasa și a oferit concurenților mai multe sfaturi pe care sa le ia in considerare. Irina, cea cu care a incercat sa formeze un cuplu, regreta plecarea sa și și-ar dori sa-l cunoasca mai bine și in afara emisiunii.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecerea de sambata, Irina era convinsa ca nu are nimic in comun cu Andrei. Concurenta și-a indreptat atenția catre Bogdan.

- Hatice și-a expus povestea de viața emoționanta. Concurenta a marturisit ca resimte și acum lipsa afecțiunii din partea tatalui sau, deși i-a propus sa reia legatura. Tanara a povestit ca aproape 20 de ani nu a știut nimic de el și ca a plecat fara sa se uite in urma.

- Dupa ce au trait o poveste de dragoste cu nabadai in casa Mireasa, Yana și Andrei s-au desparțit. Vestea i-a luat prin surprindere pe fani, avand in vedere ca lucrurile dintre ei pareau ca evolueaza frumos și ca neințelegerile au fost date uitarii.

- Irina și Dima de la Mireasa au avut parte de o intalnire pe nevazute. Ulterior, concurenta le-a povestit fetelor cum a decurs, dar și ce parere are despre Dima, moment in care a marturisit ca participantul a incercat mai degraba sa o impresioneze decat sa fie sincer.

- Andrada și Victor de la Mireasa sezon 4 ii țin cu sufletul la gura pe susținatorii lor. Dupa ce in urma cu cateva saptamani pozele de cuplu au disparut din social media, iata ca aceste au revenit, semn ca sunt inca impreuna.