- Irina și Bogdan nu mai formeaza un cuplu dupa ce, in emisia live Mireasa din 6 martie 2023, ea a recunoscut ca a flirtat cu Alex la task-ul catușelor. Ba mai mult, fata a afirmat ca e atrasa de concurent, dar ca nu va exista nimic intre ei pentru ca a incercat și nu e posibil.

- Alex a recunoscut ca simțea ca relația cu Irina va funcționa. Ce spune concurentul de la Mireasa despre fosta lui iubita. Cei doi au format un cuplu pentru cateva zile, iar apoi s-a ajuns la separare.

- Concurenții au jucat un joc prin care și-au pus intrebari incomode. Una dintre curiozitați a fost indreptata spre Dani, de catre Irina. Fata a vrut sa știe daca baiatul a vrut sa o sarute pe Denisa.

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.

- Bogdan a parasit competiția Mireasa și a oferit concurenților mai multe sfaturi pe care sa le ia in considerare. Irina, cea cu care a incercat sa formeze un cuplu, regreta plecarea sa și și-ar dori sa-l cunoasca mai bine și in afara emisiunii.

- Ediția din data de 30 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, il are in prin plan pe Alex, care iși exprima opinia despre Irina. Ce afirmații dure a facut barbatul și ce il nemulțumește in privința acesteia.

- Dupa ce Andrei a fost acuzat de Irina ca și-ar dori sa o cunoasca mai bine pe Andreea și ca nu iși poate focusa atenția asupra unei singure fete, concurentul a luat atitudine și a decis sa faca un gest romantic pentru Irina. Deși intenția lui Andrei a fost una buna, baieții l-au criticat, pentru ca…

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Irina, se pare ca Dima este atras de o alta concurenta, mai exact de Sabrina. In ediția din aceasta seara Mireasa - Capriciile iubirii, concurentul i-a marturisit sentimentele, marturisind ca iși dorește sa o cunoasca mai bine pe Sabrina.