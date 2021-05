Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a despartit de tanara actrita Ana de Armas si, in pofida zvonurilor ca ar fi reluat relatia cu Jennifer Lopez, dupa despartirea acesteia de Alex Rodriguez, Ben Affleck foloseste Raya, versiunea Tinder a celebritatilor, pentru a contacta tinere, relateaza online ziarul spaniol ABC, potrivit…

- Adina Halas are in prezent 65 de kilograme, la o inalțime de 1,75. Spune despre ea ca este „o femeie cu forme” și ca ii și place acest lucru. Se cantarește doar o data la doua-trei luni și iubește antrenamentele fizice intense. Adina Halas a spus care este secretul siluetei sale „Fac antrenamente foarte…

- Chef Sorin Bontea (50 de ani) și soția lui formeaza un cuplu de mai bine de 31 de ani. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Iulian (24 de ani) și Miruna (18 ani). In iulie 2021, Miruna va implini 19 ani. Ce frumoasa este Miruna, fiica lui chef Sorin Bontea In mediul online, Miruna devine…

- Invitata in emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai , Raluca Badulescu (46 de ani) a dezvaluit cu ce se ocupa inainte de a deveni jurat in cadrul show-ului Bravo, ai stil!, dar și ca „inca depinde de banii parinților” ei. Raluca Badulescu: „Inca depind de banii parinților” Raluca Badulescu a fost…

- Vizi Imre (35 de ani), finalistul sezonului 2 Vocea Romaniei, a reușit sa slabeasca 20 de kilograme. In ultimii aproape 8 ani, solistul a lansat 21 de piese, anul acesta avand in plan sa lanseze cate o noua piesa pe luna. „Mi-am gasit locul ca song-writter la HaHaHa Production, unde chiar ma simt ca…

- Iubita lui Elon Musk (48 de ani), muziciana Grimes (31 de ani), pe numele sau real Claire Elise Boucher, a fost spitalizata in urma unui atac de panica, relateaza E! News . Marți, 11 mai 2021, solista a dezvaluit in mediul online ca a ajuns la spital, in urma unui atac de panica. Elon Musk și iubita…

- El e singur, iar ea s-a desparțit recent de logodnicul Alex Rodriguez. Jennifer Lopez și actorul Ben Affleck și-au petrecut weekendul impreuna, intr-o stațiune de lux de schi din Montana. Pe 15 aprilie, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat ca s-au desparțit, ca au rupt logodna . „Ne-am dat…

- Irina Columbeanu (14 ani), fiica lui Irinel Columbeanu (63 de ani) și a Monicai Gabor (33 de ani), a revenit in mediul online dupa o pauza de un an. In prezent, Irina locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama ei, de partenerul Monicai de viața, Mr. Pink, și de fiul omului de afaceri. Irina…