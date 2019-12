Stiri pe aceeasi tema

- Prima proba din semifinala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite a ajuns la final și acum concurenții se gandesc deja la urmatoarea provocare, ce le poate decide soarta! Totuși, Gina Pistol a revenit in bucatarie cu o noua surpriza!

- Concurenții ramași in competiția celui mai iubit show culinar iși vor incepe ziua cu același gand, acela de a se intoarce in bucataria Chefi la cuțite, conștienți insa ca de data aceasta miza este una mult mai mare. La finalul ultimului battle va fi dezvaluit numele semifinaliștilor. Ediția a fost…

- Dupa o prima confruntare pe echipe si un prim duel in care chef Catalin Scarlatescu a pierdut deja primul om din echipa mov, seara de marti le va aduce celor 20 de concurenti ramasi in lupta pentru marele premiu o a doua confruntare pe echipe una in care tensiunea, emotiile si izbucnirile la bancul…

- Luni seara se arunca zarurile, caci cei 21 de concurenți aleși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor intra pentru prima oara in bucataria Chefi la cuțite, in formula aleasa de jurați pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului.

- Alexandru Popa și-a dorit inca de la inceput ca prima sa reușita la "Chefi la cuțite" sa fie obținerea cuțitului de aur. Visul i-a devenit realitate, iar cel care i l-a implinit a fost chef Sorin Bontea care i-a oferit șansa de a merge direct in echipa lui, devenita acum echipa verde a sezonului 7 "Chefi…

- Surpriza uriașa pentru fanii emisiunii Chefi la cuțite! In sezonul 7, Chef Florin Dumitrescu a decis sa iși faca o schimbare radicala de look și sa rada barba! Cum arata acum simpaticul jurat al emisiunii?

- Razvan Fodor, fostul prezentator al show-ului culinar „MasterChef“, de la Pro TV, a avut o aparitie surpriza la preselectiile „Chefi la cutite“, de la Antena 1, unde i-a revazut pe fostii lui colegi de platou, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu.

- In seara aceasta, de la 20:00, cea mai iubita emisiune culinara da startul unei noi runde de jurizari, in editia cu numarul 10 a acestui sezon, un sezon ce continua sa ii ia prin surpridere atat pe chefi, cat si pe telespectatori.