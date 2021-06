Stiri pe aceeasi tema

- Alex Pizzuti face echipa cu Max + Johann și JO pentru un single fresh, de vara: „Boom“. In 2020 remake-ul „Bla Bla Bla“ lansat de Alex Pizzuti a primit susținerea uimitoare din partea DJ-urilor din intreaga lume și s-a auzit chiar și in deschiderea marelui festivalul Tomorrowland. Odata cu succesul…

- Alex Parker, DJ, songwriter și producator, pregatește o noua lansare, pe 28 mai, un single tech-house, I want the money, in colaborare cu artista din L.A., Hera, care va fi disponibil pe toate platformele digitale și promovat la nivel internațional. Piesa și clipul vor fi lansate in parteneriat cu Elrond…

- DJ-ii și producatorii, Mike Williams și Felix Jaehn, facechipa pentru o piesa de dans energica, „Without You”,cu vocea lui Jordan Shaw. In timp ce se afla in carantina, vara trecuta, pentru turneul lui in Asia, Mike a lucrat cu Felix, care se afla la acea vreme in Germania, pentru a stabili bazele…

- Dupa ce a colaborat cu NOSFE pentru remake-ul hit-ului „Macho Man”, Mandinga lanseaza „No tengo dinero”, o piesa latino pop cu versuri in spaniola, numai buna pentru sezonul estival. Compus de catre Tudor Ionescu alaturi de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian Salazar și Dan Denes,…

- Liviu Teodorescu & Manuel Riva și-au unit forțele și au lansat o piesa super fresh, intitulata „Muzele”. Acest single este prima piesa in limba romana lansata de Manuel Riva, care a mai colaborat cu artiști consacrați precum Alexandra Stan, Linsday Lohan, Kelli-Leigh, Misha Miller & Eneli. Piesa s-a…

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul in colaborare cu Denitia. “Someone” este o piesa sensibila subliniata de vocea suava a Denitiei, cu mesaj puternic, despre a gasi iubirea puternica și sincera, pe acel cineva special care iți va fi aproape și care iși…

- Las Olas continua sa surprinda publicul cu seria de remake-uri a unora dintre cele mai tari hituri de pretutindeni. Duo-ul a pregatit pentru fanii muzicii pop și R’n’B un remake dupa „Bleeding Love”, balada de succes compusa de Jesse McCartney ce a cucerit topurile de pretutindeni in 2007. Single-ul…