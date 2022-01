Alex Parker & Bastien lanseaza single-ul All This Love

Alex Parker lanseaza melodia „All This Love”, in colaborare cu Bastien, piesa cu care cei doi artisti participa la Selectia Nationala Eurovision 2022, fiind deja una dintre preferatele fanilor. Alex si Bastien pregatesc multe surprize si se gandesc deja cum va arata show-ul din semifinala concursului, de pe 12 februarie, in cazul in care se vor afla pe lista celor 20 de concurenti care trec in etapa urmatoare. Mesajul principal al melodiei este ca prin iubire, empatie fata de oameni, animale, locuri poti face lumea un loc mai bun, mai prietenos, dar ca exista si o conditie, si anume ca schimbarea…